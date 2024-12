Ansteckende Virusinfektion: Schulschließung wegen Mpox - Was bedeutet das?

Eine Mpox-Übertragung ist - seltener - auch über Handtücher oder eine von einem Infizierten berührte Oberfläche möglich. In unmittelbarer Nähe eines Erkrankten kann auch eine Übertragung über Tröpfchen möglich sein, wie es beim RKI heißt.

Sind Kinder besonders gefährdet?

Erfahrungen aus stark von Mpox betroffenen Ländern zeigen, dass Säuglinge, Kinder unter acht Jahren, Kinder mit Immunschwäche sowie Kinder mit Hauterkrankungen besonders gefährdet sind, schwer zu erkranken. Zu den möglichen Komplikationen gehören Gehirnentzündung, Lungenentzündung, Blutvergiftung, Blutungen und zusätzliche bakterielle Infektionen, wie es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) heißt.

Während einer Schwangerschaft oder der Geburt kann das Virus der WHO zufolge auf das Baby übertragen werden. Für den Fötus oder das Neugeborene könne das lebensgefährlich sein.

Gibt es eine Impfung und wer sollte sich impfen lassen?

Ja, es gibt einen Impfstoff. Er senkt das Risiko, dass die Krankheit ausbricht und mildert den Krankheitsverlauf. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Impfung aber nur bei erhöhtem Ansteckungsrisiko bis zu 14 Tage nach Kontakt zu infizierten Personen sowie für Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld in Kontakt mit dem Erreger zu kommen.

Eine Reiseimpfempfehlung der Stiko, der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und Globale Gesundheit (DTG) oder des Auswärtigen Amts gibt es derzeit nicht. Auch Reisebeschränkungen gibt es nicht, selbst in stärker betroffenen Ländern wie dem Kongo wird das Risiko einer Infektion für Touristen als gering eingestuft.

Können auch Kinder geimpft werden?

Der von der Stiko empfohlene Impfstoff ist in Europa ab einem Alter von 18 Jahren zugelassen. Bisher gibt es der BZgA zufolge keine Studien zu Wirksamkeit und Sicherheit bei Kindern. In begründeten Ausnahmefällen sei es jedoch möglich, den Impfstoff nach Kontakt mit dem Mpox-Virus außerhalb der Zulassung auch bei Kindern einzusetzen.

Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland?

Das bisherige Auftreten von Mpox in Deutschland steht nach Angaben der BZgA im Zusammenhang mit Ausbrüchen, die seit etwa Mai 2022 viele Länder weltweit betreffen. Sie gehen auf die Klade 2b zurück.

Ein erster Fall von Mpox der Klade 1a war Mitte Oktober in Köln nachgewiesen worden. Der 33-jährige Patient hatte sich wahrscheinlich in einem ostafrikanischen Land infiziert und war gesund wieder entlassen worden, wie es hieß. Die vier nun erfassten Fälle gehen dem Rheinisch-Bergischen Kreis zufolge vermutlich auf die Reise eines Familienmitgliedes mit engen Kontakten zur einheimischen Bevölkerung in Afrika zurück.

Von Klade 2b wurden vom RKI bereits rund 3.800 Fälle bundesweit erfasst, der Großteil davon (rund 3.700) von Frühsommer bis Herbst 2022. Seit Sommer 2023 würden kontinuierlich Fallzahlen im ein- bis niedrigen zweistelligen Bereich pro Monat gemeldet. Todesfälle gab es demnach in Deutschland bisher nicht.