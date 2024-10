Anschubwettkampf in der Eishalle: Deutsche Bob-Asse testen in Oberhof

Auch wenn die Temperaturen gerade spätsommerlich daherkommen – der Winter steht in den Startlöchern und hat für die Kufensportler längst begonnen. An diesem Samstag absolvieren die besten deutschen Bob-Asse in Oberhof eine zentrale Leistungskontrolle. Auch die Lokalmatadore Lisa Buckwitz, Hans Peter Hannighofer und Adam Ammour vom BRC Thüringen werden ab 10 Uhr in der Eishalle vor Ort sein – allerdings nur zur Unterstützung ihrer Anschieber, denn das Piloten-Trio hat den geforderten Test bereits im September in Magdeburg absolviert.