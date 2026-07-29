Die Reformen in der Energiepolitik, die die Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, stoßen in Thüringen überwiegend auf Zustimmung. Dabei geht es insbesondere um die Kürzungen bei der Förderung für erneuerbare Energien. Wie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Mittwoch verkündete, soll es etwa ab 2027 keine Förderung für kleine Solaranlagen auf dem Hausdach mehr geben und in Regionen, in denen Engpässe im Stromnetz bestehen, auch weniger Entschädigung gezahlt werden, wenn Solar- oder Windkraftanlagen wegen drohender Netzüberlastung abgeschaltet werden müssen.