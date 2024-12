Floß (dpa/lby) - In dem oberpfälzischen Markt Floß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab herrscht tiefe Trauer und Betroffenheit über den Tod des bei dem Anschlag in Magdeburg getöteten Neunjährigen. "Der Ort ist geschockt", sagte der Bürgermeister des Ortes, Robert Lindner (SPD), der dpa. "Ich bin sprachlos." Am Marktplatz hätten die Menschen Kerzen aufgestellt und Blumen niedergelegt.