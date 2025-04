Meine Kreisstadt und verblichene herzogliche Residenz eilt im Krieg gegen den Terror an vorderste Front. Ich als Bürger habe die große Ehre, für diesen Kampf ins Portemonnaie zu greifen. Jedes Jahr darf ich ab sofort 60 Euro Schutzgeld an die Stadtkasse überweisen, damit ich weiter in meine eigene Garage fahren darf.