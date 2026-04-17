München (dpa/lby) - Weil sie seine Ex-Frau im Zusammenhang mit dem rassistischen Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) absichtlich falsch beschuldigt haben sollen, stehen ein 42-Jähriger und seine Mutter vor Gericht. Das Verfahren gegen den Vater wurde aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt, wie ein Sprecher des Amtsgerichts München sagte. Die Familie soll die Ex-Frau während des Prozesses gegen den Waffenhändler, der dem Täter die todbringende Pistole verkauft hatte, mit Absicht wahrheitswidrig der Beihilfe zum Mord beschuldigt haben.