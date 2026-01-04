Der massive Stromausfall in Berlin zeigt, wie verletzlich wir alle sind: Ohne Strom funktioniert keine Heizung, das Handy nach gewisser Zeit auch nicht mehr, Wasserversorgung und Fahrstühle in Hochhäusern fehlen. Einkaufen geht nicht wie auch der öffentliche Nahverkehr... Besonders bedenklich freilich ist, dass es sich bei den Berliner Ereignissen nicht um die Folge einer Naturkatastrophe handelt, sondern um einen politisch motivierten Anschlag, offenbar von Linksextremisten. Das nämlich macht die besondere Verletzlichkeit aus: Die Kritische Infrastruktur ist hierzulande leicht zugänglich. Es sei ein Leichtes, am Computer die wichtigsten Stromleitungen, Wasserwerke, Brücken oder Datenleitungen zu recherchieren, hat Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer bereits gewarnt. Und schließlich: An Verrückten, die ein Interesse daran haben, Chaos zu stiften, fehlt es nun wahrlich nicht. Das können Autonome sein, genau so wie andere Extremisten oder auch ausländische Mächte, die dafür nicht einmal mysteriöse Drohnen übers Land schicken müssen. Zeiten wie die, als schon das Fotografieren eines Eisenbahnviadukts als Spionage verfolgt wurde, will sicher niemand zurück – aber mehr Schutz für die kritische Infrastruktur ist dringend nötig.