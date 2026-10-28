Anschlag geplant?: Sabotageplan in Nürnberg? Zwei Männer in U-Haft

Ermittlungen auch in Rumänien

Bei den Verdächtigen handelt es sich den Angaben nach um zwei belarussische Staatsangehörige, 50 und 39 Jahre alt. Die Beschuldigten seien seit dem 7. Oktober in Untersuchungshaft. Zugleich gebe es ein Ermittlungsverfahren gegen die Männer in Rumänien. Die Behörden dort hätten in Deutschland darum ersucht, die Beschuldigten auszuliefern. Sie blieben aber zunächst in Deutschland inhaftiert, hieß es. Zum Gegenstand des rumänischen Verfahrens konnte die Generalstaatsanwaltschaft keine weiteren Auskünfte erteilen.