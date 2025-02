Anschlag: Gedenkort für Flughafen-Anschlag in München-Riem eröffnet

München (dpa/lby) - 55 Jahre nach der vereitelten Flugzeugentführung durch eine palästinensische Terrororganisation am früheren Münchner Flughafen Riem ist dort ein Gedenkort eröffnet worden. Die Stätte erinnert unter anderem an den Deutsch-Israeli Arie Katzenstein, der bei dem Angriff am 10. Februar 1970 getötet wurde. Der Unternehmer aus Haifa habe sich auf eine Handgranate geworfen, um Andere zu schützen, teilte die Stadt München mit. Elf weitere Menschen wurden bei dem Attentat verletzt, einige von ihnen schwer.