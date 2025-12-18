Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Magdeburger Todesfahrer nicht verhandlungsfähig

Gericht berät über Fortgang

Das Landgericht Magdeburg nahm die Beratungen zum Fortgang der Verhandlung auf. Die Frage ist, ob ohne den Angeklagten fortgesetzt wird, da er die Verhandlungsfähigkeit vorsätzlich herbeigeführt hat, so Sternberg.



Dass der Angeklagte Essen verweigert, spielt seit Beginn des Prozesses am 10. November eine Rolle. Schon am zweiten Verhandlungstag hatte al-Abdulmohsen gesagt: "Jetzt mache ich den Hungerstreik seit gestern. Ich will das drei Wochen machen. Man erwartet keine körperlichen Schäden." Nebenklagevertreter hatten eine mögliche Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten immer wieder thematisiert.