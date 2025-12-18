Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Magdeburger Todesfahrer nicht verhandlungsfähig

Magdeburg - Der mutmaßliche Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist nach ärztlicher Einschätzung nicht verhandlungsfähig. Das sei die Einschätzung des Anstaltsarztes des Gefängnisses in Burg, in dem der 51-Jährige untergebracht ist, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg. Taleb al-Abdulmohsen sei im Hunger- und Durststreik. Sein Gewicht sei stark auf 47,6 Kilogramm gesunken, die Vitalwerte verschlechterten sich von Tag zu Tag. Es stehe ein akutes Nierenversagen im Raum. Ein medizinischer Sachverständiger im Gerichtssaal schätze ein, dass der Angeklagte dauerhaft medizinisch überwacht werden müsste.