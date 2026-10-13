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Anschlag auf Starlink in Polen Tusk: Zwei mutmaßliche Saboteure in Deutschland festgenommen

Am 23. September brannte eine Starlink-Station in Polen, die Regierung in Warschau geht von einem Sabotageakt aus. Nun meldet der polnische Ministerpräsident einen Fahndungserfolg in Deutschland.

Anschlag auf Starlink in Polen: Tusk: Zwei mutmaßliche Saboteure in Deutschland festgenommen
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Laut Medienberichten sollen die zwei Verdächtigen in Nürtingen gefasst worden sein. Foto: Enrique Kaczor/dpa

Warschau/Nürtingen/Berlin - Zwei mutmaßliche Saboteure, die einen Anschlag auf eine Starlink-Station in Polen verübt haben sollen, sind nach Angaben der polnischen Regierung in Deutschland gefasst worden. "Auf Antrag der polnischen Geheimdienste hat die deutsche Polizei zwei türkische Staatsbürger festgenommen, die verdächtigt werden, die Starlink-Station in Masowien angezündet zu haben", schrieb Regierungschef Donald Tusk auf X. Die mutmaßlichen Saboteure würden sich vor der polnischen Justiz verantworten müssen. 

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Mehrere Medien berichteten über die Festnahme. Die "Schwäbische Zeitung" meldete, die beiden Männer seien in Nürtingen in Baden-Württemberg am Bahnhof festgenommen worden. Außerdem soll die Polizei in Berlin-Spandau laut "Bild" einen weiteren Verdächtigen gefasst haben, möglicherweise den Fahrer der beiden anderen Männer.

In einem Terminal des Satelliteninternetdienstes Starlink 50 Kilometer südlich von Warschau hatte es am 23. September gebrannt. Die polnische Regierung sprach kurz danach von einem wahrscheinlichen Sabotageakt gegen die Station, die auch die Sicherheit des Internetbetriebs in der Ukraine gewährleiste. Demnach erfasste das Feuer die Stromversorgungsstation und den Stromgenerator. Der Ausfall der Station hätte zu Problemen mit der Internetversorgung führen können. Die Starlink-Satelliten werden von der Ukraine im Krieg gegen Russland genutzt.