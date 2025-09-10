Anschlag auf Stadtfest Urteil im Prozess um Solinger Terroranschlag erwartet

Zur islamistischen Ideologie komme bei ihm ein Mangel an Empathie und eine Faszination für Gewalt. Daraufhin gab das Gericht den Hinweis, dass für Issa al Hasan auch Sicherungsverwahrung in Betracht kommt.

Nebenklage-Vertreter Simon Rampp sagte, der Angeklagte habe friedlich feiernde Besucher des "Festivals der Vielfalt" im Dunkeln und von hinten mit einem Messer angegriffen. "Mehr Heimtücke geht nicht." Die Version des Angeklagten, während der Tat unter einer Wahnvorstellung gelitten zu haben, sei eine plumpe Schutzbehauptung.