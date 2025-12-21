Anschlag am Bondi Beach Australien gedenkt der Terroropfer von Sydney

Sydney - In Australien gedenken die Menschen heute der 15 Todesopfer des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney vor einer Woche. Am berühmten Bondi Beach, wo zwei Attentäter am vergangenen Sonntag auf eine Menschenmenge geschossen hatten, fanden sich bereits am Morgen Menschen ein und setzten sich auf dem Strand im stillen Kreis zusammen. Flaggen im Land sind auf halbmast gesetzt. Für 18:47 Uhr (10:47 MEZ) - dem Zeitpunkt, als die ersten Schüsse fielen - ist die Bevölkerung aufgerufen, eine Kerze für die Opfer anzuzünden und für eine Gedenkminute innezuhalten.