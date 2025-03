Ansbach - Ein 66-Jähriger, der in seiner Wohnung von einem Einbrecher schwer verletzt wurde, ist tot. Es werde nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt, teilte die Polizei in Mittelfranken mit. Der Einbrecher war in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in die Erdgeschosswohnung in Ansbach eingebrochen und hatte den im Bett liegenden schlafenden Mann schwere Kopfverletzungen zugefügt.