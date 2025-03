Ansbach (dpa/lby) - Ein Einbrecher hat einen schlafenden Mann in seiner Wohnung in Mittelfranken krankenhausreif geprügelt. Wie die Polizei mitteilte, drang der Mann in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in die Erdgeschosswohnung in Ansbach ein und griff den 66-Jährigen an. Der Mann wurde durch Schläge schwer am Kopf verletzt.