Ansage von Bernd Neuendorf: DFB-Präsident will Bewerbung für Männer-WM prüfen

Mit Nationalteams "Anschluss halten"

Bei den Frauen verwies Neuendorf darauf, dass die Auswahl von Chefcoach Christian Wück Ende November/Anfang Dezember in den Finals gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien "den nächsten Titel holen" können. "Auch waren wir bei der Frauen-EM letzten Sommer im Halbfinale, und 2024 haben wir bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille geholt. Damit gehören wir zur Spitze", sagte Neuendorf. "Wir müssen aber alle Anstrengungen unternehmen, um den Anschluss zu halten."