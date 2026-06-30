Klare Regeln gelten auch in diesem Jahr beim großen Simson-Treffen Suhl (STS). Dies gilt bereits für die Anreise der Teilnehmer – sie kommen erneut aus ganz Deutschland und darüber hinaus in den Thüringer Wald – am Freitag. Das STS-Festival erfreut sich von Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit, sodass am Anreisetag wie bereits in den zurückliegenden Jahren erneut mit langen Warteschlangen vor dem Einlass aufs Gelände zu rechnen ist. Die Tore zum Festival-Areal werden pünktlich um 13 Uhr geöffnet, zuvor gibt es nach Auskunft der Veranstalter definitiv kein Reinkommen.