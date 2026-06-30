Anpassungsbedarf Hitzewelle als "Stresstest" für kommunale Infrastruktur

Kommunen diskutieren Schaffung kühler Aufenthaltsorte

Rauber erklärte, angesichts der vielfältigen Auswirkungen werde in allen Bereichen laufend geschaut, was zur Anpassung an Hitzewellen zusätzlich getan werden müsse. So gebe es Überlegungen der Kommunen, verstärkt kühle Aufenthaltsorte als eine Art Notunterkünfte zu schaffen. Das werde diskutiert, analog zu Planungen für Wärmeinseln in der Gasmangellage. "Das ersetzt aber nicht die Eigenverantwortung der Leute, auf sich aufzupassen, viel zu trinken oder von Arbeitgebern, Einrichtungen und Unternehmen, Belastungen durch Hitze in ihren Einrichtungen möglichst gering zu halten."