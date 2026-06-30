Anpassungsbedarf Hitzewelle als "Stresstest" für kommunale Infrastruktur

Mühlheim/Main (dpa/lhe) - Die Hitzewelle mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad Celsius hat die Kommunen aus Sicht des Hessischen Städte- und Gemeindebundes auf die Belastungsprobe gestellt. "Hitze in diesem Ausmaß ist ein Stresstest für viele Teile kommunaler Infrastruktur", erklärte der -Geschäftsführer des Verbandes, David Rauber. Betroffen von dem Stresstest seien Straßen und Brücken, aber auch Beschäftigte und Kunden in kommunalen Einrichtungen - von Kitas über Büchereien bis hin zu den Rathäusern.