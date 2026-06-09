Berlin - Die Stadt Offenburg ist einer aktuellen Schätzung zufolge im Vergleich zu anderen deutschen Städten am wenigsten für Hitzewellen gerüstet. Das geht aus dem sogenannten Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hervor. Für den Check werden neben den Sommertemperaturen und der Bevölkerungsdichte einzelner Städte auch die Menge an Beton und Asphalt sowie die Zahl der schattenspendenden Bäume und Grünflächen mithilfe von Luftbildern in den Blick genommen. Es handelt sich somit um Schätzwerte, bei denen nicht alle Faktoren berücksichtigt werden. Neu gepflanzte Bäume gehen etwa weitgehend nicht in die Schätzung ein.