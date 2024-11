Der anonyme Hinweis war den Angaben zufolge per Post bei der Polizeiinspektion Laufen eingegangen. Der Absender gab dabei auch konkrete Hinweise über die Art der Waffen sowie die genaue Örtlichkeit des Objekts an, wie es in einer Polizeimitteilung hieß. Die gefundenen Waffen wurden sichergestellt. Die weiteren Umstände sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. "Eine Gefahr für die Bevölkerung bzw. das unmittelbare Umfeld der Männer bestand zu keinem Zeitpunkt", hieß es.