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  6. Entwarnung nach Bombendrohung an drei Ilmenauer Schulen

Anonyme Drohmails Entwarnung nach Bombendrohung an drei Ilmenauer Schulen

An drei Schulen in Ilmenau gehen am Wochenende plötzlich anonyme Bombendrohungen ein. Der Unterricht kann trotzdem wie geplant stattfinden. Warum die Polizei grünes Licht gab.

Anonyme Drohmails: Entwarnung nach Bombendrohung an drei Ilmenauer Schulen
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An drei weiterführenden Schulen in Ilmenau waren am Wochenende anonyme Drohmails eingegangen – die Polizei war am Morgen vor Ort. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ilmenau (dpa/th) - Nach Bombendrohungen an mehreren Schulen in Ilmenau hat die Polizei am Morgen Entwarnung gegeben. Am Wochenende hatte es an drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet anonyme Drohmails gegeben, sagte eine Polizei-Sprecherin der Deutschen-Presse-Agentur. Nach deren Bekanntwerden überprüften Beamte und Beamtinnen am Morgen demnach sämtliche betroffenen Schulen, stellten jedoch keine Bedrohung fest.

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"Von einer drohenden Gefahr war und ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszugehen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittlungen zum Urheber der Mails laufen. Der Schulbetrieb habe wie geplant stattfinden können, heißt es weiter.