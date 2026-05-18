Anonyme Drohmails: Entwarnung nach Bombendrohung an drei Ilmenauer Schulen

Ilmenau (dpa/th) - Nach Bombendrohungen an mehreren Schulen in Ilmenau hat die Polizei am Morgen Entwarnung gegeben. Am Wochenende hatte es an drei weiterführenden Schulen im Stadtgebiet anonyme Drohmails gegeben, sagte eine Polizei-Sprecherin der Deutschen-Presse-Agentur. Nach deren Bekanntwerden überprüften Beamte und Beamtinnen am Morgen demnach sämtliche betroffenen Schulen, stellten jedoch keine Bedrohung fest.