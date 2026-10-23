Die Geschichte lässt vermuten, sie wäre der Phantasie eines erfolgreichen Bestseller-Autors entsprungen, doch sie hat sich wirklich so zugetragen. Im Juli 1957 flohen die Brüder Werner und Hubert Deschauer aus Geisa, damals westlichste Stadt der DDR, mit wenig Gepäck über Berlin in die Bundesrepublik. Die Familie führte ein Kolonialwarengeschäft, doch hatten es Privatunternehmen damals im östlichen Teil Deutschlands schwer. Die beiden jungen Männer aus der Rhön sahen dort keine Perspektive, daher der Entschluss zur Flucht.