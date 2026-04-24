Es ist ein Abschied auf eigenen Wunsch – nach 16 Jahren im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR), davon sechs Jahren als Leiterin des Referats 45, verlässt Annelie Reiter ihren Arbeitsplatz im Frankental 1 in Meiningen. Dem TLLLR indes bleibt sie treu und wird sich künftig in Erfurt, direkt am Sitz des Wirtschaftsministeriums in der Max-Reger-Straße neuen Herausforderungen stellen – und weiter die Entwicklung des ländlichen Raums im Fokus haben.