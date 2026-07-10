Unter dem Leitgedanken von Mut, Freiheit und Selbstbestimmung eröffnete jüngst im US Camp der Gedenkstätte Point Alpha die länderübergreifende Kunst-Ausstellung „Fearless Women – Frauen.Stärke.Sichtbarkeit“. Künstler Oliver Schäfer aus Essen stellt dort derzeit 15 ausdrucksstarke und farbintensive Gemälde aus, wie Manuela Henkel von den Frauen Unionen Wartburgkreis und Landkreis Fulda in einer Mitteilung berichtet.
Anne Frank bis Malala Diese Ausstellung feiert weibliche Stärke
Redaktion 10.07.2026 - 13:00 Uhr