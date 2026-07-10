Unter dem Leitgedanken von Mut, Freiheit und Selbstbestimmung eröffnete jüngst im US Camp der Gedenkstätte Point Alpha die länderübergreifende Kunst-Ausstellung „Fearless Women – Frauen.Stärke.Sichtbarkeit“. Künstler Oliver Schäfer aus Essen stellt dort derzeit 15 ausdrucksstarke und farbintensive Gemälde aus, wie Manuela Henkel von den Frauen Unionen Wartburgkreis und Landkreis Fulda in einer Mitteilung berichtet.