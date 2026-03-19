Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. In vielen Gärten der Region wurde längst kräftig angepackt. Sträucher und Bäume sind geschnitten, Beete vorbereitet, Äste aufgeschichtet. In einigen Ortsteilen wie am kommenden Samstag in Mittelstille steht bereits der Frühjahrsputz an. Doch während der Grünschnitt vielerorts bereits abgegeben werden kann, heißt es in Schmalkalden noch warten: Erst am 27. März öffnen die Grünschnittanlagen in der Stadt Schmalkalden sowie in den Ortsteilen Wernshausen und Springstille.