Als Lutz Liebscher vor ein paar Tagen versuchte, das weg zu lächeln, was einer seiner Koalitionspartner ein paar Minuten zuvor gesagt hatte, da konnte noch niemand ahnen, dass Weglächeln nichts bringt. Damals, in der 13. Kalenderwoche, erklärte Liebscher – der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag –, es sei völlig falsch, was der Vorsitzende der BSW-Landtagsfraktion, Frank Augsten, da gerade gesagt hatte. „Also, wir haben keine neue Vereinbarung innerhalb der Koalition getroffen, was den Umgang mit der AfD angeht“, sagte Liebscher. „Sie kennen alle unsere Festlegungen im Koalitionsvertrag: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD.“ Auf die Nachfrage, ob die SPD bei ihrer bekannten Position bleibe und aus der Brombeer-Koalition aussteigen werde, sollte es eine Zusammenarbeit zwischen dem Bündnis und der AfD kommen, wurde Liebscher dann besonders lächelnd. „Wir machen ja nichts mit der AfD. Insofern habe ich gar keinen Anlass, darüber nachzudenken“, sagte er.