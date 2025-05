Eine Fahrzeit von 18 Minuten braucht die Oberweißbacher Bergbahn vom Startpunkt an der Obstfelderschmiede bis hinauf ins 1,4 Kilometer entfernte Lichtenhain. Über 320 Höhenmeter und eine Steigung von 25 Prozent hat die seit 1980 denkmalgeschützte Standseilbahn dabei zu überwinden. Was das bedeutet, können auch in diesem Jahr all jene am eigenen Leib erfahren, die am Sonntag, 1. Juni. beim inzwischen 24. Bergbahnlauf mitmischen wollen.