Anlagebetrug Knapp 10.000 Rufnummern von Cyberkriminellen abgeschaltet

Telekommunikationsunternehmen zu mehr Kontrollen verpflichtet
Die Bundesnetzagentur habe aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die verantwortlichen Telekommunikationsunternehmen ergriffen, heißt es in der Mitteilung. "Ziel war es, die missbräuchliche Registrierung und Nutzung von Rufnummern durch Täter zu verhindern." Die Unternehmen seien aufgefordert worden, Rufnummern abzuschalten und ihre Registrierungsprozesse anzupassen. Zudem seien sie verpflichtet worden, Compliance-Kontrollen ihrer Vertriebspartner und Händler zu verstärken und diese einer eingehenderen Überprüfung zu unterziehen, um weiterem Missbrauch vorzubeugen.