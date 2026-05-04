Zukunftsbahnhof Geraberg. Was stellt sich die Deutsche Bahn darunter vor? Nach der Erneuerung des Bahnsteigs in Geraberg und der Zuwegung soll eine Stele den Ankommenden Informationen vermitteln. Über den Inhalt könne der Ortschaftsrat mitentscheiden. Es gibt Vorschläge, wonach sie ein Luftbild von Geraberg zeigen könnte, einen Abriss der Ortsgeschichte bietet und den Ankommenden Ziele in der Umgebung nahebringt.