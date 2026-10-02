Anklageschrift vorgelegt: Türkischem Sänger drohen drei Jahre Haft wegen Musikvideo

Staatsanwaltschaft: "Grenzen der Moral überschritten"

Vorgeworfen werden dem Musiker die "Veröffentlichung oder Vermittlung der Veröffentlichung obszöner Bilder, Texte oder Äußerungen über Presse und Rundfunk". In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Istanbul geht es laut DHA um das Musikvideo zu dem Lied "Ha Leylim", in dem unter anderem zwei Männer miteinander tanzen. Der Liedtext und die visuellen Darstellungen der tanzenden Männer, die wiederholte Arm- und Hüftbewegungen ausführen, wären deutlich miteinander verbunden. Dadurch würden "die allgemein anerkannten Grenzen der öffentlichen Moral überschritten", zitiert DHA die Staatsanwaltschaft.