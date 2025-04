Streit über Zuständigkeit

Zuvor hatte es einen Streit darüber gegeben, an welchem Thüringer Gericht das Staatsschutz-Verfahren verhandelt werden soll. Auf Beschwerde des Generalbundesanwalts entschied der Bundesgerichtshof (BGH) im März, das Verfahren am OLG zu eröffnen. Das oberste Gericht der Bundesrepublik begründete diesen Schritt damit, dass "das Ermittlungsergebnis bei vorläufiger Bewertung einen hinreichenden Tatverdacht auch in Bezug auf eine terroristische Vereinigung" ergebe.