Die Anklage vor der Jugendschutzkammer am Landgericht Meiningen wiegt schwer. Einem Mann werden sexuelle Übergriffe auf zwei Mädchen vorgeworfen. Vor sechs oder sieben Jahren soll er die Schwestern, eine ist 2005, eine 2008 geboren worden, in sexuellem Kontext angefasst und so berührt haben, dass es im Strafrecht als Vergewaltigung gilt. Er soll der Älteren Geld angeboten haben, wenn er sie auch künftig anfassen dürfe. Er soll beide Mädchen auf den Mund geküsst und sie zu sexuellen Handlungen an ihm veranlasst haben.