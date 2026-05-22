Anklage in den USA Warum Ex-Präsident Raúl Castro in Kuba so wichtig ist

Rubio ist vom Verlauf der Verhandlungen enttäuscht

Nach Einschätzung von Experten wollen die USA mit den Vorwürfen gegen Raúl Castro den Druck auf Kuba weiter erhöhen, um wirtschaftliche und politische Reformen im Sinne der US-Interessen zu forcieren. US-Außenminister Marco Rubio zeigte sich zuletzt wenig optimistisch hinsichtlich einer Einigung mit Havanna. "Die Wahrscheinlichkeit, dass das geschieht, ist angesichts der Menschen, mit denen wir es derzeit zu tun haben, nicht hoch", sagte er. Einer dieser Menschen, auf die er sich bezieht, dürfte Raúl Castro sein.