Anklage: Anklage wegen Missbrauch und Versklavung jesidischer Kinder

Karlsruhe - Weil es zwei kleine jesidische Mädchen sexuell schwer missbraucht und als Sklavinnen gehalten haben soll, steht ein irakisches Ehepaar voraussichtlich bald vor dem Oberlandesgericht München. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erhob vor dem Staatsschutzsenat Anklage gegen den Mann und die Frau wegen Versklavung, Folter und Kriegsverbrechen. Außerdem sind sie des Völkermordes und der Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) dringend verdächtig, wie die oberste deutsche Anklagebehörde mitteilte.