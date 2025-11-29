Nach gut zweieinhalb Jahren Leerstand kehrt Leben zurück in das Bistro der Ilmenauer Eis- und Schwimmhalle. Ab dem 22. Dezember übernimmt der 42-jährige Dietmar Kersten dort den Betrieb – und bringt dabei nicht nur kulinarische Vielfalt, sondern auch ein ganz besonderes Konzept mit. „Jetzt konnte ich mir endlich meinen Traum erfüllen“, sagt Kersten, während er durch den frisch renovierten, hellen Gastraum führt. Schon seit 20 Jahren habe seine Idee für eine maritim gestaltete Gastronomie schließlich schon in seiner Schublade geschlummert, sagt er. Nun hat er die Gelegenheit genutzt: Im August entdeckte er die Ausschreibung der Stadt Ilmenau für das Objekt und bewarb sich mit seinem Konzept. Im Oktober kam die Zusage.