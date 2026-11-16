Während beim Landesparteitag der Grünen in Suhl am Wochenende prominente Vertreter der Partei Mangelware waren (nur Katrin Göring-Eckardt war vor Ort), hat die einstige Landesvorsitzende und Thüringer Ex-Umweltministerin Anja Siegesmund einen neuen Job: Sie wurde in Bad Hersfeld zur Bundesvorsitzenden des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gewählt. Sie löste Olaf Bandt ab, der sein Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig abgegeben hatte.