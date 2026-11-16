Während beim Landesparteitag der Grünen in Suhl am Wochenende prominente Vertreter der Partei Mangelware waren (nur Katrin Göring-Eckardt war vor Ort), hat die einstige Landesvorsitzende und Thüringer Ex-Umweltministerin Anja Siegesmund einen neuen Job: Sie wurde in Bad Hersfeld zur Bundesvorsitzenden des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gewählt. Sie löste Olaf Bandt ab, der sein Amt aus persönlichen Gründen vorzeitig abgegeben hatte.
Anja Siegesmund Neuer Job für Thüringer Ex-Ministerin
Jens Wenzel 16.11.2026 - 16:14 Uhr