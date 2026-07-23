Aniston und Witherspoon Erfolgsserie "The Morning Show" endet mit 5. Staffel

"Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, Geschichten zu erzählen, die das Geschehen in der Welt um uns herum mit einer Prise schwarzem Humor widerspiegeln", sagte Hauptdarstellerin und Executive Producerin Aniston laut der Mitteilung. Witherspoon nannte die Mitarbeit an der Serie "die größte Ehre meines Lebens".