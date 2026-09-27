Anhörung im Thüringer Landtag Warum Kerkeling und Maaßen über ein AfD-Verbot sprechen

Um was genau geht es bei der Anhörung in Erfurt?

Auslöser ist ein Antrag der Linke-Fraktion. Er sieht vor, dass der Landtag die Landesregierung dazu auffordert, "sich zügig gegenüber der Bundesregierung und im Bundesrat aktiv für die Einleitung eines Verbotsverfahrens" einzusetzen. "Die AfD stellt den Artikel eins des Grundgesetzes - die Würde des Menschen ist unantastbar - in Frage", begründet Thüringens Linksfraktionschef Christian Schaft den Antrag. Das wolle man auf öffentlicher Bühne zum Thema machen. "Unser Ziel ist, dass die Landesregierung im Bundesrat tätig wird." Die Anhörung, erläutert Schaft, solle auch dabei helfen, diejenigen, die noch zögern, zu überzeugen, "die Instrumente zu nutzen, die uns die Mütter und Väter des Grundgesetzes aus der historischen Verantwortung in die Hand gegeben haben".