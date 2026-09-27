Anhörung im Thüringer Landtag Warum Kerkeling und Maaßen über ein AfD-Verbot sprechen

Mehrere Verfassungsrechtler denken, dass einzelne Landesverbände die Kriterien für ein Verbot eher erfüllen als die ganze AfD. "Für ein Verbot bestimmter Landesverbände ist die Tatsachenlage ausgesprochen günstig", sagte der Staatsrechtler Matthias Goldmann. Denn die Programmatik von Landesverbänden wie Thüringen und Sachsen-Anhalt sei radikaler als die der Bundespartei.
Umstritten ist, ob sich der Verbotsantrag von Anfang an gegen einzelne Landesverbände richten kann. Mehrere Verfassungsrechtler sagten der Deutschen Presse-Agentur, ein Antrag gegen einzelne Landesverbände sei rechtlich vertretbar, viele sehen aber ein Restrisiko. Antragsteller müsste auch in diesem Fall ein Bundesorgan sein - entweder die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat.
In den Bundesländern ist die Haltung zu einem Verbotsverfahren unterschiedlich. Bremen und Schleswig-Holstein zeigten sich beispielsweise offen dafür. In Thüringen spricht sich Ex-BSW-Landeschefin und Vize-Ministerpräsidentin Katja Wolf (Thüringen.Gerecht) nach der Abspaltung von der Wagenknecht-Partei inzwischen dafür aus, dass sich die Landesregierung für ein solches Verfahren einsetzen sollte.