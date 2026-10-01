Anhörung im Thüringer Landtag "Skandalöse Aussage" – AfD kritisiert Satz von Kerkeling

Erfurt - Thüringens AfD-Fraktionsvize Daniel Haseloff hat eine Aussage des Entertainers Hape Kerkeling bei einer Anhörung zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren kritisiert. "Mir tut natürlich die Geschichte des Herrn Kerkeling ein Stück weit leid und ich verstehe auch seine Emotion, aber das mit uns in Verbindung zu bringen, ist natürlich ein harter Vorwurf, ein harter Angriff", sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der 38-Jährige bezeichnete einen Satz in Kerkelings Anhörung mit einer Anspielung an einen Wahlkampfslogan des AfD-Politikers Ulrich Siegmund als "skandalöse Aussage".