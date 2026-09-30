Erfurt - Ex-Bundesverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat sich nach eigenen Angaben mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zum Mittagessen im Landtag getroffen. Er habe sich ein eigenes Bild von Höcke machen wollen, sagte Maaßen bei einer Anhörung zum Für und Wider eines möglichen AfD-Verbotsverfahrens in Erfurt. Maaßen reagierte auf eine entsprechende Frage der Linke-Abgeordneten Katharina König-Preuss. "Ich bin der festen Überzeugung, man muss mit jedem reden", sagte Maaßen. Er sei auch bereit, mit König-Preuss Mittagessen zu gehen.
Anhörung im Thüringer Landtag Maaßen und Höcke treffen sich zum Mittagessen
dpa 30.09.2026 - 22:56 Uhr