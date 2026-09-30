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  6. Maaßen und Höcke treffen sich zum Mittagessen

Anhörung im Thüringer Landtag Maaßen und Höcke treffen sich zum Mittagessen

Hans-Georg Maaßen bestätigt ein Treffen mit dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Was ihn dazu bewegte, und wie er auf das Thema bei einer Anhörung kam.

Anhörung im Thüringer Landtag: Maaßen und Höcke treffen sich zum Mittagessen
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Ex-Bundesverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen traf Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zum Mittagessen. Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt - Ex-Bundesverfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat sich nach eigenen Angaben mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zum Mittagessen im Landtag getroffen. Er habe sich ein eigenes Bild von Höcke machen wollen, sagte Maaßen bei einer Anhörung zum Für und Wider eines möglichen AfD-Verbotsverfahrens in Erfurt. Maaßen reagierte auf eine entsprechende Frage der Linke-Abgeordneten Katharina König-Preuss. "Ich bin der festen Überzeugung, man muss mit jedem reden", sagte Maaßen. Er sei auch bereit, mit König-Preuss Mittagessen zu gehen.

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Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Höcke gilt als Rechtsaußen in der Partei. Maaßen war einst mal CDU-Mitglied, bis er die Werteunion als Partei mitgründete. Inzwischen ist er in der Werteunion nicht mehr Mitglied. Zuletzt trat er auf mehreren AfD-Wahlkampfveranstaltungen auf. Mitglied der AfD ist er aber nicht, wie er im Landtag beteuerte. Bei der Anhörung war er als Sachverständiger eingeladen. Vor ihm stand der Entertainer Hape Kerkeling den Abgeordneten Rede und Antwort.