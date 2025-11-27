Anhörung im Landtag: Experten sehen viele Probleme bei Kontrollen von Nutztieren

Arbeitsüberlastung bei Amtstierärzten über zu viele Aufgaben

Der Vorsitzende des Landesverbands der beamteten Tierärzte Bayerns sprach ebenfalls von Problemen wegen einer starken Personalfluktuation und einem wachsenden Tierarztmangel. Immer weniger Menschen müssten immer mehr Aufgaben erfüllen, "das führt zu einer Priorisierung, dass man nicht überall sein kann". Manchmal komme es dann dazu, dass man "nicht so schnell vor Ort ist, wie man es sich wünscht". Gleichwohl seien die Amtstierärzte trotz der Arbeitsüberlastung "keine Buhmänner", helfen würde ihnen die Etablierung eines Frühwarnsystems, ein Bürokratieabbau und eine schnellere Digitalisierung.