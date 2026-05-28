„Die Telefone laufen heiß.“ Meiningens Baum-Verantwortlicher Torsten Roeder kann sich derzeit vor Anfragen kaum retten. Grund für diese sind die von Gespinstmotten befallenen Steinweichseln auf dem Pulverrasen, nahe der Grund- und Regelschule. „Das sieht gefährlich aus, ist es aber nicht – nicht für Menschen, nicht für Tiere, auch nicht für die Bäume“, macht Roeder deutlich. Die Motte lege Eier in das Gespinst, die Raupen fressen sich am Blattwerk satt bis daraus neue Motten werden, die dann weiterziehen.“ Das lasse sich aktuell nicht nur im Bereich des Pulverrasens beobachten, auch entlang der Werra gebe es einen starken Befall.