Angst vor heimlichen Aufnahmen: Philologenverband will Verbot von Smart Glasses in Schulen

Schülerinnen und Schüler trauen sich etwa nicht mehr, aktiv am Unterricht teilzunehmen oder Fragen zu stellen - aus Angst, gefilmt und im Anschluss bloßgestellt zu werden. "Dabei sollte Schule ein Schutzraum sein, in dem vertrauensvoll zusammengearbeitet werden kann und Fehler beim Üben passieren dürfen", unterstrich Schwägerl. Auch Lehrkräfte veränderten ihren Unterricht. Zudem könnten die Brillen dem Träger KI-generierte Informationen zur Verfügung stellen, wodurch nicht nur die Privatsphäre der anderen, sondern auch die Vergleichbarkeit schulischer Leistung massiv beeinträchtigt würden.