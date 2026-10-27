Angst vor heimlichen Aufnahmen: Philologenverband will Verbot von Smart Glasses in Schulen

München (dpa/lby) - Der Bayerische Philologenverband fordert ein umgehendes Verbot von Brillen mit Kamera- und KI-Funktionen in den Schulen. Die sogenannten Smart Glasses müssten zum Schutz aller Beteiligten und aus Gründen der Fairness grundsätzlich verboten werden - und zwar "jetzt, und nicht erst, wenn das Problem überhandnimmt". Es brauche klare, präventive Entscheidungen, argumentierte der Vorsitzende Michael Schwägerl. "Es ist sonst nur eine Frage der Zeit, bis smarte Brillen zu einem Alltagsproblem werden."