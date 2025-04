Angst vor der Exe Petition gegen unangekündigte Tests vor Übergabe

München (dpa/lby) - Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern will an diesem Dienstag im Landtag eine Petition mit fast 54.000 Unterschriften gegen unangekündigte Tests und Abfragen in Bayerns Schulen überreichen. Die Jugendlichen wollen die Petition der CSU-Bildungspolitikerin Ute Eiling-Hütig übergeben. "Wir haben einen langen Atem und wir werden immer mehr", erklärte die 17 Jahre alte Initiatorin Amelie N. bei einer Kundgebung in München. "Die Politik muss uns Schülerinnen und Schüler ernst nehmen". Die junge Frau will nicht mit vollem Namen in den Medien genannt werden.