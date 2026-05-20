Angst vor der Digitalisierung: Senioren-Union fordert besseren Schutz der analogen Welt

München - Die Senioren von CDU und CSU fordern mehr Schutz von Menschen, die der gesellschaftliche Wandel im Zuge der Digitalisierung überfordert. "Die Solidarität erfordert, dass wir diejenigen schützen, die analog leben und nicht am digitalen Leben teilnehmen können oder wollen", sagte der Landesvorsitzende der Senioren-Union der CSU, Franz Meyer. "Wir sagen Ja zu Digitalisierung und KI, Nein zu jeder Form der Altersdiskriminierung." Zu jeder digitalen Dienstleistung müsse es eine gleichwertige analoge Alternative geben, auch das Bargeld müsse weiterhin als Zahlungsmittel erhalten bleiben.