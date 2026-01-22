Der Ruf nach einer Reform der Pflegeversicherung dürfte nach diesen Daten noch lauter werden. Die Eigenanteile für die Pflege im Heim sind nach neusten Daten des Verbandes der Ersatzkassen (Vdek) zum Jahresanfang noch einmal deutlich gestiegen. Bundesweit werden für einen Platz im Heim demnach inzwischen 3245 Euro im Monat fällig. Ohne den von der Bundesregierung vor einigen Jahren beschlossenen Zuschuss, der nach Aufenthaltsdauer gestaffelt ist, läge der Eigentanteil im ersten Jahr im Pflegeheim seit dem ersten 1. Januar bei mehr als 3500 Euro, berichtet der Vdek am Donnerstag in Berlin.