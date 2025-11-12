Angriffe auf Politiker: Bürgermeister von Dingolfing tritt nach Bedrohungen zurück

Dingolfing (dpa/lby) - Nach monatelangen Anfeindungen und Bedrohungen gegen sich und seine Familie tritt der Bürgermeister im niederbayerischen Dingolfing, Armin Grassinger, zurück. Dies teilte die Stadt mit und bestätigte Medienberichte. "Der Rücktritt erfolgt nach sorgfältiger Abwägung und in Abstimmung mit den zuständigen Stellen", heißt es in der Mitteilung. "Nach intensiven Gesprächen mit meinem engsten Umfeld habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen", ließ der 48 Jahre alte Grassinger mitteilen.