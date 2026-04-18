Angriffe auf freies Internet Putins Internetsperren spalten russische Gesellschaft

Viele Russen umgehen die Blockaden mit VPN-Diensten, die dem Nutzer eine ausländische Internetadresse geben. Aber auch diese geraten nun immer stärker ins Visier jener, die eine totale Kontrolle anstreben. Nach Recherchen kremlkritischer Medien ist vor allem der einst von Putin selbst geführte Inlandsgeheimdienst FSB federführend bei den immer neuen Einschränkungen. Der Präsident lässt den "Tschekisten", wie sie im Volksmund heißen, freien Lauf. Zudem kann Putin selbst dank eines gerade von ihm unterschriebenen Gesetzes das Internet komplett abschalten lassen.

Russen protestieren – Zustimmungswerte für Putin sinken

Straßenproteste gegen die Internet-Blockaden verbieten die Behörden in den Regionen regelmäßig. Doch schreiben Russen Beschwerdebriefe an die Präsidialverwaltung. Da hilft es auch nicht, dass das Staatsfernsehen jetzt Propaganda sendet über Vorzüge eines Lebens ohne Internet. Der digitale Widerstand ist lebendig. Und es gibt politische Profiteure.

So kann sich die in der Duma vertretene kleinste sogenannte systemtreue Oppositionspartei Nowyje Ljudi (Neue Menschen) über wachsenden Zuspruch freuen - nach ihren Protesten gegen die Internet-Manipulation beim Digitalministerium. Die vergleichsweise liberale Partei käme auf über zwölf Prozent der Stimmen, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, wie das staatliche Meinungsforschungsinstitut Wziom bei einer repräsentativen Umfrage ermittelt hat. Sie läge damit erstmals auf Rang zwei - und nicht mehr an fünfter Stelle.

Putins Zustimmungswerte und die der Kremlpartei Geeintes Russland sinken hingegen. Wziom bescheinigt dem Kremlchef die sechste Woche in Folge einen Trend nach unten. Zwar liegt der Zustimmungswert für den Präsidenten mit 66,7 Prozent immer noch doppelt so hoch wie etwa bei Kanzler Friedrich Merz (CDU) in Deutschland. Er sank aber rund acht Prozentpunkte unter den Wert vom Februar (74,8). Die Zahl ist damit wieder so niedrig wie vor dem russischen Angriffskrieg - mit dem Putin damals sein Rating verbessern konnte. Analysten sehen darin auch ein Indiz, dass viele Russen ein Kriegsende und eine Normalisierung ihres Lebens sehen wollen.