Angriff Motorradfahrer greift aus Eifersucht ein Paar in Coburg an

Ein eifersüchtiger Biker blockiert in Coburg ein Paar – und stößt den Fahrer vom Motorrad. Was hinter dem kuriosen Angriff steckt und warum die Polizei jetzt ermittelt.

Angriff: Motorradfahrer greift aus Eifersucht ein Paar in Coburg an
Der eifersüchtige Motorradfahrer folgt dem jungen Paar und attackiert schließlich den Fahrer des anderen Motorrads. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Coburg (dpa/lby) - Aus Eifersucht soll ein Motorradfahrer in Coburg ein junges Paar genötigt und angegriffen haben. Die beiden Opfer erstatteten am Freitag Anzeige bei der Polizei, wie diese mitteilte.

Nach Angaben der Beamten war das Paar selbst mit dem Motorrad im Stadtgebiet unterwegs, als ihnen ein weiterer Motorradfahrer folgte und sie ansprach. Der Mann soll sich in die Frau "unsterblich verliebt" haben und schließlich frustriert gewesen sein, weil die Beifahrerin bei ihrem Partner mitfuhr statt bei ihm. 

In einer Straße stellte er sich dem Paar dann den Angaben zufolge mit seinem Motorrad in den Weg, sodass sie nicht weiterfahren konnten. Außerdem soll er den Fahrer vom Fahrzeug gestoßen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr, wie sie mitteilte.