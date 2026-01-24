Angriff: Motorradfahrer greift aus Eifersucht ein Paar in Coburg an

In einer Straße stellte er sich dem Paar dann den Angaben zufolge mit seinem Motorrad in den Weg, sodass sie nicht weiterfahren konnten. Außerdem soll er den Fahrer vom Fahrzeug gestoßen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr, wie sie mitteilte.