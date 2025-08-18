Angriff: Klinikpatient verletzt Mann mit Messer lebensgefährlich

Nach bisherigen Erkenntnissen griff der Verdächtige demnach am Samstag in einer offenen Station des Klinikums einen 23 Jahre alten Patienten mit einem Messer an und fügte ihm im Halsbereich eine Schnittverletzung zu. Das Opfer habe das Bewusstsein verloren, hieß es. Ein anwesender Pfleger brachte laut Polizeiangaben den 33-Jährigen dazu, das Messer abzulegen. Wenige Minuten später habe die Polizei den Patienten festgenommen.